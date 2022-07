Śródmieście. Raport zdjęciowy z remontu głównych ulic Zgorzelca. Jak postępują prace?

Przebudowa głównych ulic Zgorzelca to duże utrudnienie dla mieszkańców i kierowców. Prace przebiegają sprawnie, a Śródmieście już za kilka miesięcy będzie wyglądało pięknie. Obecnie roboty odbywają się na ulicy Daszyńskiego od zjazdu z ronda im. Jakuba Boehme do ronda u zbiegu ulic Daszyńskiego, Kościuszki, Piłsudskiego oraz na ulicy Piłsudskiego.

Kolejny etap prac przed nami. Obejmie on odcinek drogi prowadzący do drogowego mostu granicznego im. Jana Pawła II oraz wylotowy fragment ulicy Wolności. Dla mieszkańców, szczególnie tych, którzy na co dzień przekraczają w tym miejscu granicę samochodem, będzie to spore utrudnienie. Wydział inwestycji, który nadzoruje przebudowę z ramienia urzędu, dołoży starań, aby roboty na tym odcinku prowadzone były z możliwie największą intensywnością i aby dojazd do mostu granicznego otworzyć wcześniej. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych oraz stanu infrastruktury drogi, który będzie można ocenić po rozebraniu nawierzchni.