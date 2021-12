Štědrý den czyli jak Czesi obchodzą Boże Narodzenie. Podobnie, a jednak inaczej niż my (ZDJĘCIA)

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się na początku grudnia tak zwaną barbórką, która jednak nie ma nic wspólnego z górnikami. 4 grudnia, czyli w dniu świętej Barbary, urywa się gałązkę czereśni i wstawia do naczynia z wodą. W Wigilię powinna zakwitnąć. Mikołajki w Czechach obchodzone są dzień przed imieninami świętego, czyli 5 grudnia. W tym dniu dzieci odwiedza Mikołaj w towarzystwie Anioła i Diabła.

W naszej tradycji dzień 24 grudnia jest wolny od pracy. Chodzi o to, by każdy miał czas przygotować się do Wigilii. Kobiety zazwyczaj krzątają się w kuchni. Tak przynajmniej było zawsze u mnie w domu, a my z tatą ubieraliśmy choinkę – opowiada Lucie Kučera, Czeszka mieszkająca od 5 lat w Zgorzelcu. – Wigilia nazywana jest u nas Štědrý den, czyli „szczodry dzień”. W zasadzie nie różni się bardzo od polskiej tradycji. U nas na stole również króluje karp. Może być podawany w panierce. Na pierwsze danie podaje się zupę rybną, gotowaną z resztek karpia, czyli łbów i wnętrzności. Oprócz tego pojawia się sałatka ziemniaczana. No i ciasteczka, które są bardzo ważne – dodaje Lucie.