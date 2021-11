Stolpersteine, czym są złote kamienie wmurowane w chodnik na ul. Kościuszki w Zgorzelcu?

Stolpersteine to pomniki upamiętniające ofiary nazizmu. W kamienicy przy ul. Kościuszki mieszkała żydowska rodzina Goldbergów: Max i Helene oraz ich córka Eva. W okresie II wojny światowej rodzina, by uratować się przed zagładą w obozie koncentracyjnym, musiała opuścić swoje domostwo. Udało im się uratować przed nazistami. Przez Berlin, Amsterdam, Wielką Brytanię uciekli do Stanów Zjednoczonych.

Jedną z osób, która wpisała się do pamiętnika Evie Goldberg była Anna Frank. To jedna z najsłynniejszych żydowskich twarzy Holokaustu na świecie. Anna Frank stała się znana światu po opublikowaniu jej pamiętnika "Dziennik Anny Frank: 12 czerwca 1942 – 1 sierpnia 1944". Dokumentowała w nim swoje życie w ukryciu od 1942 do 1944 roku, podczas niemieckiej okupacji Holandii w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie cała rodzina Franków została deportowana do Auschwitz-Birkenau. Wszyscy, w tym Anna, zostali zgładzenie w lutym 1945 roku.