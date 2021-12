Strażacy uratowali sarenkę. Wyciągnęli zwierzę z akwenu wodnego (WIDEO)

Strażacy dostali wezwanie do zwierzęcia, które znajduje się na akwenie w miejscowości Bolesławice i samodzielnie nie może go opuścić . Na miejscu ratownicy znaleźli sarnę, która o własnych siłach próbuje wejść na cienką taflę lodu.

Ubrani w specjalne skafandry do pracy w wodzie, zabezpieczeni i asekurowani ratownicy, za pomocą sań lodowych dostali się po tafli zbiornika do sarny. Następnie ewakuowali zwierzę na brzeg. Strażacy okryli sarnę kocem, by ją uspokoić. Następnie osłabioną sarnę przetransportowali do ośrodka dla dzikich zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim.

Na miejscu działali strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu.

Zimowe zlodowacenia doskwierać mogą nie tylko ludziom. Strażacy apelują, by zwracać uwagę na podobne sytuacje i natychmiast informować służby. Podejmowanie samodzielnych działań może być niebezpieczne i mogą skończyć się tragicznie.

Opracował: kpt.Wojciech Rosiak