Strażakom potrzebna nasza pomoc! "Jelczyk" wymaga remontu! [ZDJĘCIA]

Strażacy z OSP Stary Węgliniec na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i służą pomocą. Teraz to my musimy pomóc im. Potrzebny jest remont samochodu, który w zeszłym roku dostali. Jeśli im pomożemy, oni jeszcze lepiej będą mogli dbać o nas.

- Jest nas 31 osób , w tym 4 kobiety , mamy również drużynę MDP licząca 16 osób . Posiadamy samochód Star 266GBA 2.5/2 . W ubiegłym roku udało nam się pozyskać z Komendy PSP samochód GCBA 5/32 (Jelcz 014R) który wymaga remontu . Niestety wszyscy wiemy że od kilku tygodni w kraju i na świecie mamy do czynienia z pandemią Covid-19 związku z obostrzeniami jakie zostały wprowadzone w Polsce znacznie utrudnia nam to dalsze pozyskiwanie środków finansowych- możemy przeczytać na stronie zbiórki. Jelczyk, bo tak pieszczotliwie piszą o wozie, ma pomagać im w ich pracy. Jeśli uda się przeprowadzić remont pojazdu, strażacy z OSP Stary Węgliniec będą mieli jeszcze większe możliwości. Chcesz pomóc? TUTAJ znajdziesz zbiórkę.