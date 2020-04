Źródło odkryte w 1643r. położone było na samym szczycie wzgórza w Sulikowie.Woda z tego źródła była wykorzystywana do picia i kąpieli. "Heilbrunn"- źródło lecznicze "cudowne" właściwości wody z tego źródła leczącej oczy i reumatyzm znane były w całej okolicy.Butelkowaną wodę wysyłano do Wrocławia i Jeleniej Góry.W 1838 r. źródło zostało obudowane kamieniem i cegłą.Uzdrowisko istniało do zakończenia I Wojny Światowej.