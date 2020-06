Święto Wina rozpoczęte. Włodarze europejskiego miasta zapraszają! [GALERIA]

POKAŻ TALENT! - zgłoś się już dziś

Śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie? Może robisz świetne zdjęcia lub masz inny, oryginalny talent? Zgłoś siebie lub swoje uzdolnione dziecko do naszej akcji. To może być pierwszy krok do kariery albo po prostu świetna zabawa i szansa na nagrody.