Szalone lata 90-te w Zgorzelcu. Na Dużym Rynku ustawione stragany, znane dyskoteki, a na ulicach fiaty 125 [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Zgorzelec to przygraniczne miasto. Czy przez 30 lat bardzo się zmienił? Początek lat 90-tych upłynął w cieniu porachunków mafijnych, samochodów sprowadzanych z Niemiec, przemytów, gum balonowych Turbo, świecących adidasów, ręczników z nadrukiem zespołu Kelly Family i koszulek z wizerunkiem Spice Girls. W domu każdego nastolatka był "porządny" boom box, a kasety magnetofonowe przewijało się długopisem lub ołówkiem. Na ulicach królowały "dermoszpanki", a w niedzielę całe rodziny oglądały Disco Relax. Co jeszcze pamiętacie z tamtych czasów? Może podzielicie się swoimi wspomnieniami? Czekamy również na Wasze zdjęcia! Macie jakieś? To czasy, kiedy rządziły kolorowe klisze, a każdy miał w domu swojego boom boxa!