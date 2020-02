Szansa dla młodych muzyków na pograniczu

Pomysł zrodził się podczas wspólnego koncertu na balu kliniki w Goerlitz. Cel jest bardzo ważny- szczególnie dla młodzieży.

- Chcemy zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się muzyką na najwyższym poziomie- mówi Paweł Chmurzyński, założyciel Łużyckiego Big Bandu. - Naszym celem jest odciągnięcie młodzieży od używek i znalezienie sposobu na nudę oraz zachęcenie do muzykowania. To będzie duża promocja dla pogranicza i powiatu zgorzeleckiego.

Trzon tworzą wykształceni muzycy z Polski, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

Swing & Blues Orchestra Łużyce to projekt, który zainicjowany został przez dwóch muzyków. Paweł Chmurzyński jest pedagogiem, a swoją przygodę z muzyką rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Zgorzelcu w klasie oboju. Multiinstrumentalista, który zdobywał doświadczenie grając z big bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego, koncertował na japońskim statku po świecie, a przez wiele lat wspierał grą na klarnecie, saksofonie i fortepianie reprezentacyjną orkiestrę Elektrowni Turów . Jest kompozytorem i aranżerem.