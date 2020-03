Szkoła Muzyczna rozpoczęła rekrutację

W ten sposób zgorzelecka Szkoła Muzyczna rozpoczęła swoją rekrutację i zaprasza uzdolnione dzieci oraz młodzież wraz z rodzicami do zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia artystycznego. To jedyna w całym Powiecie Zgorzeleckim państwowa szkoła artystyczna prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Zgorzelecka PSM, co warto podkreślić, jest placówką państwową i bezpłatną z dużą bazą instrumentów oraz biblioteką muzyczną.

Od 1 marca w sekretariacie szkoły można składać wnioski o przyjęcie do szkoły I lub II stopnia oraz umówić się na badanie przydatności lub egzamin wstępny. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat w PSM przy ul. Langiewicza 29; regulamin rekrutacji oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej :

Zapraszamy!