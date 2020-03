Szpital w Bolesławcu potrzebuje pomocy! Brakuje wszystkiego!

Szpital zakaźny w Bolesławcu boryka się z brakami podstawowych środków zabezpieczających. Dlatego niezbędne jest wsparcie finansowej placówki, dzięki czemu będzie możliwe zakupienie brakujących rzeczy:

- kombinezony ochronne,

- maseczki jednorazowe,

- fartuchy flizelinowe,

- maski flizelinowe,

- fartuchy foliowe,

- rękawice nitrylowe rozm. S,M,L,XL,

- czepki damskie flizelinowe,

- czepki męskie flizelinowe,

- gogle ochronne,

- ochraniacze na buty,

- środki do dezynfekcji rąk,

- płyny do mycia rąk,

- chusteczki do dezynfekcji powierzchni,

- chusteczki do dezynfekcji,

- płyny do dezynfekcji pomieszczeń.

W przypadku darowizny rzeczowej prosimy o kontakt pod numerem tel. 517-864-389. Wsparcia finansowego można dokonać przelewem na konta bankowe:

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nr konta - 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001

lub Fundacji „Wspierajmy Zdrowie” nr konta: 73 1050 1748 1000 0023 3245 8435.