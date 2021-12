Tak budowano Kaufhaus w Görlitz. Wnętrze tego secesyjnego budynku z 1912 roku zachwyca (ZDJĘCIA)

Cudowne wnętrze secesyjnego budynku naprawdę zachwyca. Chyba nie ma mieszkańca Zgorzelca i Görlitz, który chodź raz nie był w jego wnętrzu. Przez blisko 120 lat budynek zmieniał swoją nazwę. Był to dom towarowy Louisa Friedländera, dom towarowy "Centrum", a współcześnie Karstadt, aż do dziś gdy nosi nazwę Kaufhaus. Chociaż zakupów w tym budynku już nie zrobimy, to jest wykorzystywany jako sceneria do sesji fotograficznych, a nawet filmów. Kaufhaus "zagrał" rolę hotelu w filme Wesa Andersona "Grand Budapest Hotel".

Zobaczcie jak kręcono film. Zapraszamy też do galerii. Na zdjęciach zapisana jest ponad 100 letnia historia domu towarowego.