Tak było 70 lat temu w Zgorzelcu i Goerlitz. Zobacz inny świat na archiwalnych fotografiach Justyna Orlik

Po II Wojnie Światowej do Zgorzelca zaczynali napływać Polacy z różnych stron kraju, żeby osiedlić tereny, które jeszcze do niedawna należały do Niemców. Dotarliśmy do archiwalnych zdjęć. W latach 50-tych w Zgorzelcu i Goerlitz było zupełnie inaczej. Zobaczcie to na zdjęciach!