Tak przez 500 lat zmieniała się panorama Zgorzelca i Goerlitz. Zobacz archiwalne zdjęcia!

Klasztor w Marienthal - perła na styku trzech granic [ZDJĘCIA]

Klasztor w Marienthal liczy sobie blisko 800 lat, leży on na styku trzech granic tuż obok niemieckiej miejscowości Ostritz. To przepiękne miejsce otoczone licznymi serpentynami ścieżek rowerowych. Jeśli szukacie pomysłu na wakacyjny lub jesienny wypad - to gorąco polecamy!