TBS przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu. Pierwszych 16 mieszkań zostanie oddanych we wrześniu 2022 roku Paulina Gadomska

We wrześniu do eksploatacji mają zostać oddane pierwsze mieszkania spółki TBS. Budynek powstaje u zbiegu ulic Pogodnej i Radosnej w Zgorzelcu. To pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej. Docelowo w ciągu kilku lat mają w tym miejscu powstać kolejne dwa budynki, plac zabaw, parking na 48 samochodów oraz teren zielony.