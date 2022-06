Te nieruchomości ze Zgorzelca, Bogatyni i Bolesławca idą pod młotek. Co można licytować u komornika?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Monika Jasińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest HELENA LERNACIŃSKA położonej przy Lubańska 12d/1, 59-900 Zgorzelec , dla której Sąd Rejonowy Zgorzelec Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Poniatowskiego 2, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00022129/1. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Lubańskiej 12D. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i piwnicy o łącznej pow. 54,500 m2 (pow. użytkowa lok. 48,70 m2). Suma oszacowania wynosi 192 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank ING 59 1050 1575 1000 0090 6769 5065.

