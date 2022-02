Te zakłady kolejowe były największymi w Europie i znajdowały się w Lubaniu. Naprawiały tabor elektryczny całego Śląska [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Z czego słynął Lubań przed wojną? To tu znajdowały się zakłady kolejowe! Najpierw Królewskie Zakłady Kolejowe, a później Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego były potężne i zajmowały się naprawą lokomotyw z całego Śląska. Na mocy porozumienia między rządem polskim i radzieckim z cała kolej elektryczna Wrocław - Zgorzelec, włączając w to wszystkie urządzenia została zdemontowana i wywieziona do ZSRR. Z zakładów wywieziono niemal wszystko. Na miejscu zostało tylko to, co zniszczyło się w trakcie demontażu lub to, czego nie dało się zdemontować. Zakład działał za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i został zlikwidowany dopiero w ołowie lat 90-tych. Ciekawostką jest to, że w Lubaniu, poza taborem, naprawiano również tramwaje. Zobaczcie zdjęcia ZNTK i przedwojennego dworca PKP! Czy taki Lubań zaskakuje?