Tego jeszcze nie było! Mieszkańcy Węglińca w oku kamery Google Street [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Węgliniec to niewielkie miasteczko położone w powiecie zgorzeleckim. Większość terenu zajmują lasy, a znany jest z głównie dworca PKP, z którego jeszcze do niedawna przesiadano się z pociągów relacji Zgorzelec-Wrocław, bo nie było bezpośrednich połączeń. Sprawdź, co robią mieszkańcy Węglińca na co dzień i kogo przyłapało oko kamery!