To będzie już 51. edycja kultowej Łużyckiej Pięćdziesiątki. Miłośnicy górskich wędrówek z Polski, Czech i Niemiec wyruszą z Hradka nad Nysą Paulina Gadomska

To będzie już 51. edycja tego wydarzenia. Drugi rok z rzędu w organizację czeskiej Łużyckiej Pięćdziesiątki (Lužická padesátka) zaangażowali się Polacy, a dokładnie Fundacja Rajd Kotliny Turoszowskiej. Zapraszamy miłośników wyryp, długich spacerów, pięknych widoków i Gór Łużyckich. Fantastyczny klimat i dobra zabawa gwarantowane! To co, 7 maja widzimy się na starcie w Hrádek nad Nysą?