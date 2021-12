To były "Saskie Cieplice". Kuracjusze przyjeżdżali do Opolna- Zdrój leczyć się uzdrowiskowymi wodami

Pierwsze wzmianki o Opolnie-Zdroju pochodzą z czasów średniowiecza, kiedy były jeszcze częścią majątku Zawidów. Po raz pierwszy występuje w dokumencie z 1436 roku jako własność rodziny von Biberstein.

Później o wiosce robi się głośno z dwóch powodów: wydobycia węgla oraz właściwości leczniczych wód, które znajdowały się na jej terenie. Dziś trudno w to uwierzyć, ale dzięki występującym tu borowinom walczono z reumatyzmem, artretyzmem, anemią, leczono tu również nerwobóle, paraliże, schorzenia kurczowe i skórne oraz dolegliwości kobiece. W szczycie swojej popularności Opolno-Zdrój okrzyknięte zostało "Saskimi Cieplicami". We wszystkich zakładach kuracjusze (głównie Czesi i Saksończycy) mogli skorzystać z licznych zabiegów, w tym kąpieli: borowinowych, kropelkowych, parowych, mineralnych, powietrznych oraz świetlnych.

Po 1945 r. wydobycie węgla brunatnego ruszyło na szeroką skalę, co przyczyniło się do nieodwracalnych już zmian hydrologicznych. Uzdrowiskowe wody straciły swoje unikalne właściwości, a po pensjonatach, mieszczących się we wsi, zostało tylko wspomnienie.