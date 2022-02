To ewenement na skalę europejską! Jedyna taka wieża położona jest tylko 30 km od Zgorzelca. Wybierz się na wycieczkę na Löbauer Berg Paulina Gadomska

Ten weekend zapowiada się pięknie. Będzie dużo słońca i czyste, bezchmurne niebo. Klimat idealny na wycieczkę za miasto. Tym razem mamy dla Was propozycję wyjazdu do jedynej takiej atrakcji w Europie. Żeliwna wieża położona jest na Löbauer Berg i robi ogromne wrażenie. To tylko 30 km od Zgorzelca.