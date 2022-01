To jakiś żart! Ktoś ukradł drogę w Zittau koło Sieniawki. 60 ton kostki brukowej zniknęło bez śladu

Jak informuje niemiecki serwis MDR, na powierzchni 300 m2 pozostał jedynie piasek. Pracownicy Deutsche Bahn poinformowali policję o sprawie 10 stycznia. Funkcjonariusze ustalili, że do niespotykanej kradzieży najprawdopodobniej doszło w pomiędzy 16, a 23 grudnia 2021 roku. Ślady wskazują, że do wyrwania drogi użyto małej koparki, a kostkę przetransportowano ciężarówką. Szkody oszacowano na kwotę 30 000 euro- naprawa drogi to koszt 20 000 euro, a zakup nowej kostki- 9 000 euro.

Saksońska policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Nie wiadomo czy kostka została w Niemczech, czy została przetransportowana do Polski albo Czech.