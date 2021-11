To już 75 lat Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bogatyni. Wiedzieliście, że jest starsza od polskiej nazwy miasta? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Obecnie firma prowadzi działalność gospodarczą i stale się rozwija. Spółdzielnia prowadzi własne placówki handlowe:

W grudniu 2019 roku otworzyliśmy Mini Market Geesik, a w marcu 2020 cukiernię z kawiarnią Geesik. Staramy się tworzyć nową markę w Bogatyni i dostarczać mieszkańcom tego, czego potrzebują najbardziej. To, m.in., dlatego powstała myjnia bezdotykowa, a ostatnio "Geesikowa plaża", z której chętnie korzystają starsi i młodsi. Organizujemy karaoke oraz inne gry i zabawy. To one umilają naszym gościom popołudnia i wieczory.- informuje Ireneusz Kropidłowski, prezes spółdzielni.