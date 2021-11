Czy wiecie, że obecny dziś Park Nadnyski, również pod koniec XIX i na początku XX wieku służył jako miejsce wypoczynku i rekreacji dawnym mieszkańcom Görlitz? Przy wiadukcie kolejowym była przystań na łódki, kładka nad Nysą dla pieszych, a nawet restauracja. Niestety z biegiem lat to wszystko uległo zniszczeniu i zapomnieniu. Byłoby wspaniale gdyby to miejsce wróciło. Zapraszamy do sentymentalnej podróży w galerii zdjęć.