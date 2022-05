Trafiony, zatopiony? W Żarkach koło Zgorzelca samochód stoczył się do żwirowni

Na miejsce natychmiast skierowano zastępy OSP Pieńsk i JRG Zgorzelec z łodzią ratunkową. Na miejscu zdarzenia właściciel auta poinformował, że auto nagle stoczyło się do wody i zatonęło. Na szczęście w środku nie znajdowały się żadne osoby. Strażacy po zwodowaniu łodzi ustalili miejsce zatopienia auta – znajdowało się ok. 5 m od brzegu, na głębokości ok. 4 m. Aby wydobyć pojazd z wody i nie dopuścić do skażenia wody płynami eksploatacyjnymi i paliwem, konieczne było zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej PSP.

Po przybyciu ratowników z grupy, nurek zszedł pod wodę i zamocował linę umożliwiającą wyciągnięcie auta na brzeg, za pomocą wyciągarki samochodowej pojazdu pożarniczego. Następnie auto przekazano właścicielowi. W usuwaniu skutków tego zdarzenia udział brały dwa zastępy OSP Pieńsk, trzy zastępy JRG Zgorzelec, grupa operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa z Wrocławia.