Tragiczny pożar w Lubaniu. Nie żyje jedna osoba

Do tragiczne w skutkach pożaru doszło w niedzielę ok. godziny 21 w Lubaniu przy ul. Kolejowej. Gdy na miejsce dotarła straż pożarna rozpoczęła ewakuację mieszkańców bloku. W lokalu gdzie doszło do zaprószenia ognia mieszkał samotnie mężczyzna.

Po siłowym wejściu do mieszkania ujawnione zostały zwłoki 53-letniego samotnie mieszkającego mężczyzny. W poniedziałek policjanci z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa wykonywali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczali ślady mogące pomóc w ustaleniu okoliczności i przyczyn tej tragedii. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury, która w tej sprawie prowadzi śledztwo - wyjaśnia asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, oficer prasowy KPP w Lubaniu.