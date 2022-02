Tramwaje jeździły po ul. Daszyńskiego, Warszawskiej, aż na dzisiejszy Ujazd. Zobacz jak było w Zgorzelcu Paulina Gadomska

Dziś z utęsknieniem możemy patrzeć w kierunku Goerlitz, gdzie tramwaje jeżdżą od 1881 roku. Dawniej jeździły również po ulicach Zgorzelca. W roku 1897 uruchomiono linię tramwajową numer 3, która przejeżdżała przez obecny Most Jana Pawła II i Piłsudskiego do tzw. pętli Stadt Prag. Trzy lata później linia poprowadzona została dalej przez ulicę Warszawską do Moys. Historia tramwajów w Zgorzelcu kończy się po podziale miasta na polską i niemiecką część. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.