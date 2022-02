Trasy rowerowe do 34 km od Zgorzelca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Wycieczki rowerowe ze Zgorzelca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Zgorzelca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 201,22 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 378 m

Suma podjazdów: 2 576 m

Suma zjazdów: 2 552 m

Rowerzystom ze Zgorzelca trasę poleca Pschemoo

Pośród tysiąca formacji skalnych w Saksońskiej Szwajcarii jedna wzbudza niezwykłe emocje. Z jednej strony urzeka niewyobrażalnymi widokami, którymi po prostu nie da się nasycić, z drugiej przeraża płynącą w jej kierunku rzeką turystów. Bastei, bo o nim mowa, swoją sławą przerósł samą Saksońską Szwajcarię i wraz z sąsiednią twierdzą Königstein stał się jedną z największych atrakcji Niemiec i łakomym kąskiem dla masowej turystyki.