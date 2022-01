Trasy rowerowe do 66 km od Zgorzelca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Ścieżki rowerowe ze Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Zgorzelca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Zgorzelcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Zgorzelcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jeziora Pilchowickiego

Stopień trudności: 1

Dystans: 100,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 272 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m

Rowerzystom ze Zgorzelca trasę poleca WINIAR4

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi poza zjazdem z Pokrzywnika do zapory.

Trasa łatwa i z ładnymi widokami,po drodze mija się dużo ładnych starych zabudowań,często są w złym stanie technicznym ale i tak wyglądają ładnie i ciekawie.

