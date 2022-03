Trzciniec zostanie ogrzany przez ciepło z Elektrowni Turów. Trwają prace projektowe OPRAC.: Paulina Gadomska

Departament Komunikacji PGE GiEK

To inwestycja, na którą mieszkańcy Trzcińca czekają od lat. Właśnie trwają prace projektowe, a do końca roku 2022 oddana do użytku zostanie nowa nitka ciepłownicza, którą popłynie ciepło do mieszkańców dzielnicy Bogatyni.