Tu stołowali się zgorzelczanie, a kiedyś po pierogi ustawiały się kolejki. Teraz "Cent" został wystawiony na sprzedaż

Od ponad 30 lat funkcjonował tutaj wszystkim znany bar "Cent". Tanie domowe obiady przez długie lata miały swoich fanów, a w porze obiadowej ustawiały się kolejki. Od trzech miesięcy lokal jest zamknięty, a działalność została zawieszona ze względu na przejście na emeryturę właściciela.

W lokalu pozostawione są w stanie gotowości wszystkie urządzenia, maszyny i wyposażenie. Pozwoli to nowemu właścicielowi na niemal natychmiastowe wznowienie w nim działalności gastronomicznej. Oczywiście możliwe jest tu uruchomienie każdej innej aktywności gospodarczej – jednak wyrobiona marka i znany wszystkim punkt gastronomiczny gwarantują osiągnięcie szybkich dochodów uzyskiwanych z tej właśnie działalności. Poza tym oferta obejmuje też całe wyposażenie baru (w dodatkowej cenie 50 tys. zł) - obejmujące dosłownie wszystko co jest niezbędne do działalności gastronomicznej (od sztućców, poprzez lodówki, kuchenki, maszyny i meble).