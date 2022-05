Turkusowa woda i leśne zacisze Waldsee tylko 20 km od Zgorzelca. Idealny cel rowerowej wycieczki i majowego plażowania

Szukacie miejsca do plażowania blisko Zgorzelca? A może celu rowerowej wycieczki? Może tym razem turkusowa woda? Przyjemne, piaszczyste dno? A to wszystko w otoczeniu pachnącego lasu.

Dosłownie 20 km od granicy ze Zgorzelcem, w pobliżu niemieckich miejscowości Horka i Biehain, możemy zachwycać się piękną okolicą. Pośród leśnych ścieżek znajdziemy tutaj kilka zbiorników. Jeziora te powstały w wyniku zalania dawnych wyrobisk gliniastych.

Nad jednym z nich położony jest obiekt Erholungsgebiet Biehainer Seen. Można tam przyjechać pod namiot, ale i wynająć skromną kwaterę. Bez problemu możemy wejść na teren ośrodka i oddać się błogim zabawom wodnym oraz słodkiemu opalaniu. Obiekt dla gości otwarty jest w godzinach 8.00- 23.00. Bilety wstępu kosztują dla osoby dorosłej 3,00 euro, a dla dzieci do 16 lat- 2,00 euro. Samochód można zostawić na płatnym parkingu (3,00 euro). Na teren można wejść z psem, ale musi on być na smyczy (3,50 euro).