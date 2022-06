Tutaj ładne miesza się z brzydkim. Jak obecnie wygląda ulica Wrocławska w Zgorzelcu?

Przedmieście Nyskie to najczęściej odwiedzana dzielnica Zgorzelca przez turystów. Położone nad samą rzeką z widokiem na Goerlitz skupia liczne restauracje i knajpki, które przyciągają przyjezdnych i mieszkańców. To również atrakcyjna trasa spacerowa z możliwością przejścia na niemiecką stronę przez Most Staromiejski.

Ulica Wrocławska stanowi początek lub koniec wizyty na Przedmieściu. Znajdują się przy niej kamienice mieszkalne. Stare odremontowane lub czekające na fundusze i lepsze czasy, ale i nowe, świeżo wybudowane pasujące stylem do tych pierwszych. Prócz gabinetu protetyki, kultowego Food Parku, sklepu z papierosami i uwielbianą przez niemieckich klientów wikliną oraz Restauracji Staromiejska, która jest jedną z najbardziej znanych przez turystów, próżno szukać tutaj innych usług.