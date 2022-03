Tych miejsc wstydzą się mieszkańcy Zgorzelca. Są kultowe, bo wszyscy się z nich śmieją [ZDJĘCIA] Paulina Gadomska

Straszna dziesiątka- te miejsca na mapie Zgorzelca przeszkadzają mieszkańcom miasta, szydzą z nich i zastanawiają się jak w ogóle mogło do tego dojść, że takie miejsca istnieją w przygranicznym mieście. To kultowe miejsca, bo wszyscy je znają i śmieją się z nich. Co jeszcze moglibyśmy dodać do tej galerii?