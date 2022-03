Tymi dachówkami pokryty był dworzec główny w Lipsku oraz dach na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Produkowano je w Gozdnicy Justyna Orlik

Gozdnica to niewielka wioska na terenie powiatu zgorzeleckiego. Dziś niepozorna, a to na jej terenie znajdował się oddział Zakładów Sturma produkujący ceramikę budowlaną na niespotykaną wówczas skalę. W 1820 roku w Gozdnicy utworzono połączenie kolejowe, które umożliwiło wymianę towarową z pobliskim Ruszowem. Zakład wytwarzał szeroką gamę produktów ceramicznych, które eksportowano do Europy oraz krajów zamorskich. Ogromną popularnością i uznaniem konsumentów cieszyły się dachówki. Pomysłodawca przedsiębiorstwa Johan Gottfried Sturm wynalazł "dachówkę glazurową" w kolorze brunatnym i niebieskim, które zamawiano od niego na pniu. Dachówki z zakładów w Gozdnicy pokrywały dachy dworca głównego w Lipsku, budynek konsulatu w Helsinkach oraz dach na Górze Oliwnej w Jerozolimie.