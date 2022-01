Ukradł samochód spod nosa właściciela, który odśnieżał drugi pojazd. Takie rzeczy w Lubaniu

Kolejnego dnia policjanci otrzymali informacje, że poszukiwany mężczyzna został wylegitymowany na terenie powiatu zgorzeleckiego. Zuchwały złodziej trafił już do policyjnego aresztu.

- Oprócz zuchwałej kradzieży, usłyszał także zarzuty nie zatrzymania się do kontroli mimo wydawanych sygnałów przez organ policji oraz prowadzenia pojazdu pomimo obowiązującego go zakazu. Na wniosek Policji, decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za przestępstwa, których się dopuścił grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Skradziony pojazd końcem 2021r. został odnaleziony- informuje rzecznik prasowy.