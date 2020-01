Według ustaleń policji do zdarzenia doszło ok. godz. 20:30. Wówczas do wolontariuszki, która która kwestowała wraz ze swoją mamą, podszedł obcy mężczyzna i wyrwał nastolatce puszkę WOŚP i uciekł. Wstępne straty oszacowano na około 500 zł.

Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i prowadzą poszukiwania mężczyzny, który ukradł puszkę z datkami.