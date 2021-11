Ulica Tragutta zamknięta. Jak poruszać się autem w tym rejonie Zgorzelca? [ZDJĘCIA]

Remont ul. Traugutta powoduje dezorientację wielu kierowców. Ulica Kościuszki w godzinach szczytu jest mocno zakorkowana. Natomiast ulicą Pułaskiego dojedziemy tylko do CHU „Mały Rynek” a jedyny ruch jaki możemy wykonać na końcu drogi to zawrócenie na skrzyżowaniu z ulicą Chopina. Niektórzy kierowcy decydują się, wbrew zakazowi, na jazdę ul. Chopina pod prąd do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

- Często widuję takie manewry – mówi nam mieszkaniec ul. Chopina. - W sumie nie dziwi mnie to. Moim zdaniem znak o tym, że ul. Pułaskiego to obecnie droga zamknięta, powinien stać już przy skrzyżowaniu ulicy Okrzei z ulicą Sienkiewicza, a dojazd możliwy jest tylko do rynku i Powiatowego Urzędu Pracy. Myślę, że mieszkańcy już przyjęli do wiadomości, że trwa remont ale wielu przyjezdnych ma teraz z tym skrzyżowaniem duży problem.