Uporczywie nie płacił alimentów. Trafił do aresztu po tym jak zatrzymali go policjanci ze Zgorzelca

Nie płacisz alimentów? Trafisz do aresztu. Niepłacenie alimentów to przestępstwo opisane w art. 209 Kodeksu karnego. Sprawca tego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli swoim zachowaniem naraża osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Na własnej skórze przekonał się o tym 57-letni mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy. Mężczyzna uchylał się od obowiązku płacenia alimentów narażając osobę do nich uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Poszukiwany trafił już do aresztu. Teraz w więzieniu spędzi 182 dni!