Uratowane domy przysłupowe w Działoszynie pięknieją z roku na rok. To prawdziwe perełki

Działoszyn, dawniej Königshain, a po II wojnie światowej Królewszczyzna, to długa na ponad dwa kilometry wieś łańcuchowa położona w powiecie zgorzeleckim. Jest czwartą co do wielkości miejscowością gminy Bogatynia. Położona w kotlinowym obniżeniu ukryta jest nieco przed oczami turystów przemieszczających się drogą wojewódzką 352 pomiędzy Zgorzelcem a Bogatynią.