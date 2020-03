Uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach [ZDJĘCIA]

Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola Publicznego w Jędrzychowicach o dodatkową część żłobkową, a także przebudowę części istniejącego już przedszkola. Działania władz Gminy motywowane były ułatwieniem powrotu na rynek pracy rodziców, którzy sprawują opiekę nad małymi dziećmi.

Ponad 700 m2 funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni, kolorowe pomieszczenia i setki pozycji wyposażenia. To wszystko możliwe było do realizacji dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (ponad 3,7 mln zł), a także wcześniej pozyskanych funduszy z krajowego programu Maluch+ (ponad 1,3 mln zł).

Idea utworzenia żłobka jest wynikiem wnikliwej analizy potrzeb mieszkańców. Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi ma na celu odciążenie rodziców oraz umożliwienie im swobodnego powrotu na rynek pracy. Decyzja o rozpoczęciu działań to ważny i radosny moment dla wszystkich mieszkańców Gminy Zgorzelec.

Do dyspozycji pociech oddane zostały między innymi duże sale zabaw, sale odpoczynku, sypialnia, wózkarnia oraz szatnia. W najbliższym czasie żłobek zostanie wyposażony w kolejną partię zabawek i niezbędnego wyposażenia. Wszystko zaplanowane zostało tak, aby optymalnie odpowiadać na potrzeby dzieci i rodziców. Decyzja dotycząca położenia żłobka przy przedszkolu jest wynikiem kompleksowego podejścia do opieki nad dziećmi w gminie oraz możliwością ułatwieniem codziennego funkcjonowania rodzicom. Idealna lokalizacja sprawi, że miejsce to będzie ważnym punktem na mapie Gminy!