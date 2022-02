Uwaga! Wiatr będzie osiągał w porywach nawet 120 km/h. Ostrzeżenie dla powiatu zgorzeleckiego

Jak informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu, do Polski zbliża się niż, który przyniesie porywisty wiatr i dynamiczną pogodę. Dla powiatu zgorzeleckiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 110 km/h, przejściowo w porywach do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w drugiej połowie nocy i jutro w dzień.