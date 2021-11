Prognoza pogody dla powiatu zgorzeleckiego przewiduje, że śnieg będzie dziś wieczorem prószył do godz. ok 22. Temperatura wyniesie 1 stopień. W nocy może spać do 0 a miejscami możliwy przymrozek. Jutro, w poniedziałek (29.11) również wystąpią przelotne opady śniegu a temperatura w dzień wyniesie maksymalnie 1 stopień.

W Zgorzelcu i na drogach powiatu zgorzeleckiego już zrobiło się ślisko. Jadąc samochodem należy zachować szczególną ostrożność.