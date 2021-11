Używasz "BLIKa"? Uważaj na oszustów. Możesz stracić bardzo dużo pieniędzy

Na czym polega oszustwo metodą na BLIK?

Oszuści pokonując zabezpieczenia uzyskują dostęp do aplikacji komunikatora, następnie za jej pośrednictwem wysyłają do znajomych danej osoby wiadomości z prośbą o wygenerowanie i podanie im kodu BLIK. Najczęściej tłumaczą to pilną potrzebą zrealizowania przelewu bądź uiszczenia jakiejś opłaty i chwilowym brakiem dostępu do środków zgromadzonych na swoim koncie. W ten sposób możemy paść ofiarą oszustów.

Warto wiedzieć, że w przypadku przekazania kodu BLIK, jeśli w ustawieniach aplikacji bankowej nie zostało zaznaczone, że operacja wymaga zatwierdzenia przez właściciela konta, osoba która go otrzyma może praktycznie z każdego bankomatu wypłacić pieniądze bez użycia karty.

Policja apeluje, aby nie przekazywać kodów do płatności mobilnej, nawet jeśli osoba, która do nas napisze jest nam znana i bliska. Trzeba mieć świadomość, że ktoś mógł włamać się na konto naszego znajomego i wykorzystując znajomość chce nas oszukać i okraść.