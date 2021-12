W Białogórzu ekshumowano kolejne ciała niemieckich żołnierzy. Prace prowadzone są przez PBHiA POMOST (ZDJĘCIA)

Przy ich szczątkach odkryliśmy dziewięć znaków tożsamości. Cała kwatera wojenna w Białogórzu składała się z 18 pochówków ulokowanych w jednym rzędzie. W pierwszych trzech grobach pochowano nieznanych członków RAD (Służby Pracy Rzeszy). Pozostałe pochówki należały do żołnierzy 1459 Fortecznego Batalionu Piechoty (Festungs-Infanterie-Bataillon 1459). Była to jednostka Wehrmachtu sformowana w lutym 1945 r. i skierowana do walk w rejonie Zgorzelca i Lubania. Sześciu żołnierzy poległo w dniach 25-26 lutego 1945 r., zaś pozostałych dziewięciu 2 marca 1945 r., czyli podczas niemieckiego kontrataku znanego jako operacja „Kozica” - informuje POMOST.