W Bogatyni stworzyli 30 kilogramowy tort na 30 lecie WOŚP! (FOTO/WIDEO)

Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień! Od tylu lat w Polsce trwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która co roku zbiera pieniądze na zakup sprzętu medycznego i wyposaża go w szpitale.

Gminna Spółdzielnia w Bogatyni do serca wzięła sobie tą okrągłą rocznicę, a jej pracownicy z tej okazji upiekli piękny i (bagatela) 30 kilogramowy tort z logiem WOŚP! Tort czeka na wszystkich, którzy przyjdą w Bogatyni do Geesiku by wziąć udział w finale WOŚP, dorzucą swoją cegiełkę dla wolontariuszy i wezmą udział w licytacjach. Rzućcie okiem na to wspaniałe i wielkie cudo!

Upieczenie tak wielkie tortu nie obyłoby się bez sponsorów, z których listą możecie zapoznać się tutaj: