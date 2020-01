W jeden wieczór spłonęły dwa budynki gospodarcze [ZDJĘCIA]

O godzinie 20:09 dyżurny ze stanowiska kierowania KP PSP w Lwówku Śląskim otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Uboczu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano w trybie alarmowym jednostki OSP i PSP, które wcześniej zostały skierowane do Rząsin tam przed godziną 19-stą strażacy prowadzili również działania gaśnicze. Po dotarciu na miejsce pożaru pierwszego zastępu wstępnym rozpoznaniu okazało się, że ogniem objęty jest przylegający do budynku dawniej zamieszkałego, budynek gospodarczy. Podczas prowadzonych działań gaśniczych zadaniem strażaków była obrona budynku przylegającego do części objętej pożarem, którą udało się uratować. W obu przypadkach nie są nam znane przyczyny zdarzeń jakie miały miejsce w Rząsinach i Uboczu. W akcji gaśniczej działania prowadziły jednostki JRG PSP Lwówek Sląski , OSP Ubocze , 2x OSP Lubomierz.