W Kraśniku Dolnym powstanie kolejne izolatorium. Chorzy trafią tu jeszcze w tym tygodniu

Póki co, do izolatorium trafią osoby chore na koronawirusa COVID-19 o łagodnym przebiegu, niewymagające leczenia w szpitalu. Docelowo jednak będą mogły trafiać tutaj osoby, u których podejrzewa się zachorowanie oraz osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać.

Miejsce takie powinno być stosunkowo blisko szpitala, po to, aby w momencie, gdy stan pacjenta się pogorszy, była możliwość jak najszybszego przetransportowania chorego do szpitala w Bolesławcu.

- Jest to obiekt hotelowy, który spełnia wymagania sanitarno- epidemiologiczne. Przez najbliższy tydzień będziemy przygotowywać personel hotelu i będziemy szkolić personel szpitalny, który będzie się zajmował pacjentami izolatorium, tak aby spełnić wymogi epidemiologiczne. Dzięki temu wszyscy będą bezpieczni- opowiada dyrektor szpitala w Bolesławcu, Kamil Barczyk. - Jest to izolatorium, które charakteryzuje się tym, że musi spełniać reżim bezpieczeństwa. Tutaj pacjenci będą żyć, mieszkać, wykonywać swoje czynności, ale tylko w obrębie swojego pokoju. Jest to miejsce bezpieczniejsze niż środowisko domowe, ponieważ nie zarażamy swoich domowników, co może mieć miejsce teraz.