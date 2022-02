W latach 90-tych to oni trzęśli Zgorzelcem: Carrington (król spirytusu), Gruby Janek, Lelek i Pomyk tworzyli lokalną mafię [ZDJĘCIA i FILM]

Kim był Zbigniew M., ps. Carrington?

Przedsiębiorcą. Miał leganie działającą firmę transportową, która w latach 90-tych zajmowała się przewozem mebli. Ukończył zawodówkę, uprawiał kulturystykę i w wolnych chwilach jeździł na kolarzówce. Carrington, na początku lat dziewięćdziesiątych odkrył, że bardziej dochodowe od przewożenia mebli jest przemycanie spirytusu, głównie z Włoch i Francji. Ciężarówki z alkoholem przejeżdżały przez most techniczny w Sękowicach, który został wybudowany do transportu maszyn i materiałów, potrzebnych do budowy przejścia granicznego. Później rozładowywano je w lasach i wysyłano na teren całego kraju.

Most kością niezgody?

To Jacek B., pseudonim Lelek, jako pierwszy odkrył, że na zagranicznym alkoholu można zbić krocie. Proceder kwitł w najlepsze, bo udawało się opłacać strażników. Skąd zatem wziął się konflikt w dobrze działającej spółce? Powód był prosty. Carrington chciał przewozić ciężarówki częściej, a Lelkowi zależało na tym, żeby nie rzucać się w oczy. "Przyjaciele od spirytusu" nie mogli wypracować kompromisu w tej sprawie. Po sprzeczce Lelka z Carringtonem szybko doszło do samowoli przemytniczej. Pomyk, człowiek Lelka, postanowił wziąć tira i przewieźć go przez granicę na własną rękę. Nie miał doświadczenia w prowadzeniu tak dużego pojazdu i przejeżdżając przez wąski most, uszkodził dźwig. Strażnicy zauważyli kolizję, a "miejscówka" została spalona. Nic dziwnego, że Carrington się wściekł i odsunął Pomyka. Każdemu członkowi grupy przestępczej przypisana była osobna funkcja. Jedni płacili łapówki strażnikom, inni stali z lornetkami na wzgórzach. To była zorganizowana machina, w której działaniu liczył się każdy szczegół, a Pomyk zawiódł.