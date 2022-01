W Schönberg było kąpielisko, piękny dwór i uzdrowisko. Tak dawniej wyglądała wieś pod Zgorzelcem Paulina Gadomska

Niemieckie Schönberg to obecny Sulików, wieś położona pod Zgorzelcem. Dawniej miejscowość wyglądała inaczej. Mieszkańcy mieli do dyspozycji atrakcyjne kąpielisko miejskie, a kuracjusze przyjeżdżali do uzdrowiska relaksować się i leczyć. Zobaczcie jak wyglądał dawny Sulików.